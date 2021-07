Wie leichtsinnig!: Stand-Up-Paddler müssen aus der Ostsee gerettet werden

Foto:

Neustadt in Holstein –

Das hätte auch ganz schön schiefgehen können: Am Donnerstag wurde die Seenotleitung Bremen gegen 14.40 Uhr über zwei hilflose Personen in der Neustädter Bucht informiert – die Stand-Up-Paddler hatten das Wetter unterschätzt.

Die beiden Männer hatten sich in kurzen Hosen und T-Shirt mit ihren Stand-Up-Paddeling-Boards auf die Ostsee gewagt. Die Wetterbedingungen wurden von den beiden unterschätzt und so trieben sie ab in Richtung offene See.

Neustadt in Holstein: Männer trieben aufs offene Meer zu

Glücklicherweise erkannten die Stand-Up-Paddler die Situation rechtzeitig und wählten selber den Notruf. Das Einsatzschiff befand sich zu dem Zeitpunkt rund eineinhalb Kilometer von dem Standort der Männer entfernt.

Das könnte Sie auch interessieren: Angler aus Kieler Förde gerettet

Ein Kontrollboot der Bundespolizei See rettete die Paddler. Die Männer waren bei einer Wassertemperatur von drei Grad bereits stark unterkühlt. Im Bundespolizeihafen Neustadt in Holstein wurden die beiden dem Rettungsdienst übergeben. (mp)