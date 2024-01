Weihnachtsbaum in Flammen – zwei Verletzte in Klinik

Die Tannennadeln waren extrem trocken, als zwei Bewohner eines Hauses in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Samstagabend fatalerweise beschlossen, noch einmal die Kerzen an ihrem Weihnachtsbaum anzuzünden. Keine gute Idee, denn der Baum fing Feuer, und das Ehepaar kam verletzt in eine Klinik.

Der Brand brach gegen 20 Uhr in einem Haus an der Möllner Straße aus, wie die Feuerwehr berichtet. Die Bewohner hatten gemeldet, dass ihr Weihnachtsbaum in Flammen stehe. Daraufhin wurden mehrere Feuerwehrfahrzeuge, ein Rettungswagen und ein Notarzt zur Einsatzstelle geschickt.

Tannenbaum setzt Wohnung in Brand

Nach ihrer Ankunft retteten die Feuerwehrleute das Ehepaar aus den verrauchten Räumen. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer hatte bereits auf das Mobiliar übergegriffen, und Rauch und Ruß verursachten erheblichen Sachschaden. Es dauerte etwa eine Stunde, bis das Feuer gelöscht war.