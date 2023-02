Spontan für einen Tag an die Nordsee fahren? Mit dem 9-Euro-Ticket für den Regionalverkehr ist das in diesem Sommer möglich. Vor allem Sylt erwartet einen hohen Ansturm, die Deutsche Bahn organisierte bereits zusätzliche Waggons. Das Netz mokiert sich derweil über Sylts Image als Paradies für Reiche und Schöne – und plant schon „Chaostage“.

Spontan für einen Tag an die Nordsee fahren? Mit dem 9-Euro-Ticket für den Regionalverkehr ist das in diesem Sommer möglich. Vor allem Sylt erwartet einen hohen Ansturm, die Deutsche Bahn organisierte bereits zusätzliche Waggons. Das Netz mokiert sich derweil über Sylts Image als Paradies für Reiche und Schöne – und plant schon „Chaostage“.

Ob die Massen an Besucher:innen ab Juni nun auf Sylt anrollen oder nicht, die Insel und die Bahn wollen gut vorbereitet sein. Für 750.000 Euro hat das Land Schleswig-Holstein zusätzliche Waggons auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt organisiert. Außerdem ist schon seit April ein zusätzlicher Doppelstockzug mit fünf Wagen im Einsatz. Zunächst hatte die „Sylter Rundschau“ darüber berichtet.

Sylt rüstet sich für Andrang durch 9-Euro-Ticket

Ab dem 12. Juni soll zudem noch ein Zug von sechs auf zehn Wagen verlängert werden. Das Sylter Marketing rechnet bereits damit, dass die Kapazitäten der Bahn dennoch an die Belastungsgrenze gelangen würden. In den Sommermonaten sei Sylt eh schon sehr voll – so stelle sich die Frage, wie viele Gäste die Insel überhaupt vertragen könne, hieß es.

Auch die Sylter Politik hat sich diese Frage schon gestellt – und klar beantwortet. Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) kündigte erst am Mittwoch an, dass künftig keine neuen Ferienwohnungen mehr gebaut werden sollen. „Es ist klar gesagt worden, wir müssen in den Bebauungsplänen sämtliche neuen Ferienwohnungen ganz konsequent ausschließen. Ohne Ausnahmen“, sagte Häckel.

„Nach Sylt fahren und Reiche essen“: Der irre Wirbel um das 9 Euro-Ticket

Im Netz hat sich der mögliche Ansturm durch das 9-Euro-Ticket bereits zu einem vielkommentierten Spott-Thema entwickelt. Aus den Twitter-Trends ist #Sylt aktuell nicht mehr wegzudenken. Vor allem das Image der Insel als Luxus-Absteige für Prominente wird nur zu gerne aufs Korn genommen. Jetzt sei die Zeit des Proll-Tourismus gekommen, lautet der allgemeine Tenor.

Hier der Zug mit den Leuten die mit dem 9 Euro Ticket nach Sylt fahren um dort reiche zu essen. pic.twitter.com/EICWe7MJXD — Isa (@f2k1de) May 4, 2022

Die Deutsche Bahn nutzte den Sylt-Hype sogar dazu, um neue Mitarbeiter:innen zu werben – die dürfen schließlich dauerhaft kostenlos mit den Zügen fahren. Der Sender Arte überlegte laut, eine neue Folge seiner Dokureihe „Mit dem Zug durch…“ Sylt zu widmen, allerdings: „Wir haben gehört, dass die Züge Richtung Sylt diesen Sommer relativ voll sein sollen.“

Twitter-Trend Sylt: Drohen „Klassenkampf“ und „Chaostage“?

Autor Canberk Köktürk zeigte dagegen ganz andere Sorgen. Er befürchtete, „dass Bonzen aus Sylt mit dem 9€-Ticket in den Ruhrpott oder nach St. Pauli fahren und überall Champagnerflaschen rumliegen.“ Neben all solchen Gags reiht sich allerdings auch echter politischer Aktivismus. Von „Chaostagen“ ist die Rede – so werden Punktreffen bezeichnet, die oftmals mit viel Gewalt und Unruhe einhergehen.

#Sylt 2022 – für das 9€ Ticket und 9€/m²! pic.twitter.com/xHpZoSNmvf — Deutsche Wohnen & Co Enteignen (@dwenteignen) May 5, 2022

Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co Enteignen“ nutzte den Trend derweil, um auf den Sylter Wohnungsmarkt aufmerksam zu machen. „Neun Euro fürs Bahnticket und Neun Euro Mietpreis für einen Quadratmeter“, so lautete das Motto.

Und wie werden diese Aufrufe auf Sylt selbst wahrgenommen? Kurios: Sylt Marketing verwies eine MOPO-Anfrage an Bürgermeister Nikolas Häckel. Der wiederum spielte die Anfrage wieder zurück an das Insel-Marketing. Schriftlich teilten diese mit, man wolle zwar Bahngäste bei Überlastung des öffentlichen Nahverkehrs bitten, auf Randzeiten auszuweichen, konkreter wurde die Antwort allerdings nicht.

Ob die Gruppen, die auf der Insel Chaos verbreiten wollen, sich an die Bitte halten werden?