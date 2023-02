Die fetteste S-Klasse aller Zeiten (W 140) ist selten geworden auf unseren Straßen. Dabei sind zwischen 1991 und 1998 immerhin rund 400.000 Limousinen hergestellt worden. Eine davon bietet zurzeit Autohändler Stefan Werner in Itzehoe an – und das Modell dürfte in Deutschland einmalig sein. Das schwarze Monster-Mobil wirkt im Itzehoer Hafen wie ein notgelandetes Ufo. Passanten bleiben stehen, zücken ihr Handy machen Fotos. Der Mercedes 280 S ist Baujahr 1997 und hat mal eben rund 266.000 Kilometer auf der Uhr. Umgebaut wurde die auch von Bundeskanzler Helmut Kohl geschätzte S-Klasse auf alle Fälle beim renommierten holländischen Spezialbetrieb Huiskamp in Winterswijk.

Die fetteste S-Klasse aller Zeiten (W 140) ist selten geworden auf unseren Straßen. Dabei sind zwischen 1991 und 1998 immerhin rund 400.000 Limousinen hergestellt worden. Eine davon bietet zurzeit Autohändler Stefan Werner in Itzehoe an und das Modell dürfte in Deutschland einmalig sein – es handelt sich nämlich um ein in Holland zum Leichenwagen umgebautes Auto.

Das schwarze Monster-Mobil wirkt im Itzehoer Hafen wie ein notgelandetes Ufo. Passanten bleiben stehen, zücken ihr Handy machen Fotos. Der Mercedes 280 S ist Baujahr 1997 und hat mal eben rund 266.000 Kilometer auf der Uhr. Ob er die vor allem auf Friedhöfen zurückgelegt hat?

Mercedes S-Klasse wurde in Holland umgebaut

Umgebaut wurde die auch von Bundeskanzler Helmut Kohl geschätzte S-Klasse auf alle Fälle beim renommierten holländischen Spezialbetrieb Huiskamp in Winterswijk. Die Firma ist 1913 ursprünglich als Kutschenfabrik gegründet worden, spezialisierte sich schnell auf Bestattungskutschen und dann auf motorisierte Leichenwagen.

MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel durfte im Leichenwagen schon mal Probe liegen, Platz ist mehr als genug. Florian Quandt MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel durfte im Leichenwagen schon mal Probe liegen, Platz ist mehr als genug.

Wie formuliert es das Unternehmen auf seiner Website so schön: „Für die Hinterbliebenen sind unsere Bestattungsfahrzeuge der Garant für eine würdige letzte Fahrt.”

Autohändler Stefan Werner hat den Wagen aufwendig technisch überholt und neu lackiert, bietet ihn nun für 14.500 Euro an – allerdings ohne Sarg.

Florian Quandt Stilecht sind Schlüsselanhänger und der „Stander“ an dem Wagen. Stilecht sind Schlüsselanhänger und der „Stander“ an dem Wagen.

Und vielleicht kann der neue Eigentümer ja schon am 14. Mai mit diesem einmaligen Oldie auf der „Oldtimer Rallye Hamburg” punkten. Start ist um 8.30 Uhr bei der Firma Meyle am Merkurring in Rahlstedt, die Tour geht dann zum ehemaligen Verkehrsübungsplatz Steilshoop an der Gründgensstraße 26.

Näheres unter www.oldtimer-rallye-hamburg.de. Die MOPO-Kolbenfresser haben ein neues altes Auto und werden mitfahren. Übrigens: Wenn Sie hier im Norden ein einmaliges Fahrzeug besitzen, gerne bei den MOPO-Kolbenfressern (thomas.hirschbiegel@mopo.de) melden, wir suchen immer Futter für eine gute Automobil-Story.