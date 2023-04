Warum heißt die Stadt Neumünster eigentlich so?

Neumünster – Teil der Metropolregion Hamburg und Standort großer Logistikzentren in Schleswig-Holstein. Was hat diese Stadt zu bieten und woher kommt der Name Neumünster eigentlich?

Mit fast 80.000 Einwohnern ist Neumünster die fünftgrößte Stadt in Schleswig-Holstein. Zentral zwischen Kiel und Hamburg gelegen, bildet sie mit Anschlüssen an A7, mehrere Bundesstraßen und das Bahnnetz einen Verkehrsknoten. Deshalb haben sich hier auch große Logistikzentren angesiedelt. Die Chaussee von Kiel über Neumünster nach Altona war von 1830 bis 1834 als erste Kunststraße in Schleswig-Holstein entstanden.

Zu den wichtigsten Wirtschaftsbranchen gehören heute Maschinenbau, Logistik, Gesundheitswirtschaft, Kommunikationselektronik, Elektrotechnik, EDV und Softwareentwicklung, Chemiefaser- und Druckindustrie, Stahlbau und Handel. Die Arbeitslosigkeit hat in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen, aber die Quote betrug im März 8,3 Prozent – immer noch die höchste landesweit.

Neumünster: Skulpturenpark und Museum locken Touristen

Die Stadt an der Schwale ist keine städtebauliche Perle, der Gerisch-Skulpturenpark und das Museum „Tuch und Technik“ locken jedoch Kunst- und Technikinteressierte an, das Designer-Outlet-Center am Stadtrand Liebhaber von Markenkleidung. Seit 2012 gehört Neumünster zur Metropolregion Hamburg.

In den Holstenhallen und in der Stadthalle finden oft kulturelle und politische Veranstaltungen statt, auch die meisten Landesparteitage. Hinzu kommen Messen wie die NordBau und Pferdesportwettkämpfe. Weitere Attraktionen sind ein Tierpark und ein großes Schwimmbad.

Oberbürgermeister ist seit September 2021 der Sozialdemokrat Tobias Bergmann, Ex-Präses der Handelskammer Hamburg. In der Ratsversammlung ist die CDU mit 15 Sitzen am stärksten. Es folgen SPD (14) und Grüne (7). Das Bündnis für Bürger, die FDP und Heimat Neumünster (Ex-NPD) stellen je zwei Abgeordnete, die Splitterpartei LKR einen. Und warum heißt Neumünster nun Neumünster? Der Name geht auf ein 1130 erbautes Kloster zurück. (dpa/mp)