War er betrunken unterwegs?: Radfahrer überquert Straße und wird von Auto erfasst

Wedel –

Ein Fahrradfahrer (66) hat am Freitagnachmittag auf der Pinneberger Straße einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Polizei hat einen bösen Verdacht.

Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr. Der Radler befuhr den rechten Radweg der Pinneberger Straße in Richtung Pinneberg. In Höhe der Straße Eggernkamp zog er dann plötzlich nach links und überquerte die Fahrbahn. Dabei übersah er offenbar einen hinter ihm fahrenden VW, der in die gleiche Richtung fuhr.

Wedel: Radler von Auto erfasst und schwer verletzt

Die Autofahrerin (52) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, erfasste die Mann und verletzte ihn schwer. Er kam in eine Klinik. Bei der Personalienfeststellung im Rettungswagen nahmen Polizisten eine deutliche Alkoholfahne wahr. Eine Blutprobe wurde angeordnet. An dem VW entstand rund 7000 Euro Sachschaden. (ruega)