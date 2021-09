Bundestagswahl 2021: Benachrichtigungen nicht zugestellt

Ein Postzusteller der Deutschen Post AG soll bis zu 700 Wahlbenachrichtigungen im Bereich der Ortschaften Borgwedel und Stexwig (Kreis Schleswig-Flensburg) nicht zugestellt haben, so die Polizei.

Am Dienstagmorgen durchsuchten Beamt:innen die Wohnung des Tatverdächtigen in Schleswig. Dabei konnten Kisten mit nicht zugestellten Briefen gefunden werden. Die Anzahl der gefundenen Briefe dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen, so die Polizei.

Die Wahlbenachrichtigungen wurden den betroffenen Haushalten mittlerweile erneut zugestellt. Gegen den Postzusteller wurde nun unter anderen ein Strafverfahren wegen Verletzung des Postgeheimnisses eingeleitet. (mp)