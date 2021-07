Der Wagen hatte schon etliche Jahre auf dem Buckel und viel mitgemacht. In Ahrensburg (Kreis Stormarn) ging am Sonntagmorgen ein Porsche Oldtimer in Flammen auf. Die Karosserie und das Innenleben wurden stark beschädigt. Die Feuerwehr löschte mit Schaum.

Gegen 9.15 Uhr war der Fahrer mit seinem roten Porsche 912 auf der Allee in Ahrensburg unterwegs, mit roten Kennzeichen. Ob es sich um eine Probe- oder Überführungsfahrt gehandelt hat, ist nicht bekannt. Als plötzlich Rauch aus dem Motorraum drang, lenkte der Fahrer das Liebhaberstück eiligst auf den Grünstreifen und alarmierte die Feuerwehr.

Bei Hamburg: Porsche-Oldtimer geht in Flammen auf

Zunächst versuchte er noch selbst, das Feuer mit einen Pulverlöscher zu bekämpfen. Ohne Erfolg. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, schossen bereits Flammen aus dem Motorraum, die Heckscheibe zersprang durch die Hitze. Mit der Hilfe von Schaum konnten die Profis den Brand löschen, dennoch entstand großer Sachschaden an dem Oldtimer. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet