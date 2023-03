Vom Sturm umgestoßen: Mehrere schwere Lkw-Unfälle im Norden

Das stürmische Wetter in Norddeutschland hat am Montag für mehrere Lkw-Unfälle gesorgt: In Hohenlockstedt (Kreis Steinburg), auf der A7 nahe Rendsburg sowie im Kreis Rendsburg-Eckernförde kippten jeweils Laster um – trotz teils tonnenschwerer Ladung.

Bei Hohenlockstedt war gegen 9.30 Uhr ein Möbellaster auf der B206 unterwegs, als er von einer Windböe erfasst wurde, wie der Fahrer berichtet haben soll. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle und krachte frontal gegen einen Baum.

Der Beifahrer erlitt bei dem Crash leichte Verletzungen und kam in eine Klinik. Für die Bergung wurde eine Spezialfirma angefordert. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt.

Auch auf der A7: Lkw durch Windböe umgekippt

Ähnlicher Vorfall gegen Mittag auf der A7: Wegen des starken Windes im Norden kippte bei Rendsburg ein Lastwagen um und löste einen langen Stau aus. Der Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Für die Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Süden ab der Anschlussstelle Owschlag gesperrt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Kennen Sie die „Abendblatt“-Hacker? Öffentliche Fahndung nach Cyber-Kriminellen

Am Nachmittag bot sich im Kreis Rendsburg-Eckernförde Rettungskräften ein ähnliches Bild: Gegen 16:15 Uhr kippte ein mit 25 Tonnen Bauteilen beladener Lastwagen zwischen Remmels und Brinjahe in die Bankette, berichtet ein Reporter vor Ort. Auch hier soll eine Windböe schuld gewesen sein. Der Fahrer sei unverletzt geblieben. (ruega/dpa/tdo)