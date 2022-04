Verpuffung auf Tankstelle – Arbeiter fliegt 15 Meter durch die Luft und stirbt

Ein schweres Unglück auf einer Tankstelle in Marne (Kreis Dithmarschen) hat am Dienstagmorgen Großalarm bei Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Bei Reinigungsarbeiten an einem der Tanks hatte es eine Verpuffung gegeben. Ein Arbeiter wurde durch die Luft katapultiert und landete schwerst verletzt im Dach eines benachbarten Wohnhauses.

Um 9 Uhr erschütterten ein lauter Knall und eine Druckwelle die Gegend an der Meldorfer Straße. Auf dem Gelände einer Aral-Tankstelle hatten zwei Arbeiter Reinigungsarbeiten an den Tanks durchgeführt. In einem der 25.000 Liter Sprit fassenden Behältnisse kam es dann zum Unglück.

Marne: Arbeiter bei Verpuffung auf Dach geschleudert

Laut Polizei gab es dabei aus noch ungeklärter Ursache eine verheerende Verpuffung. Einer der Arbeiter (60) sei etwa 15 Meter durch die Luft geschleudert und durch das Dach eines benachbarten Wohnhaus geschleudert worden. Feuerwehrmänner retteten ihn mit einer Drehleiter.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Verunglückter erliegt seinen schweren Verletzungen

Laut eines Feuerwehrsprechers wurde der Arbeiter von einem Notarzt reanimiert. Danach kam er mit schweren Verbrennungen und inneren Verletzungen in die Klinik nach Heide. Hier kämpften Ärzte um sein Leben. Vergeblich, er verstarb kurze Zeit später. Die Unglücksstelle ist weiträumig abgesperrt. Die Polizei nimmt der Ermittlungen zur Unglücksursache auf.