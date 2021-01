Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus: Großeinsatz – Bewohner retten sich aufs Dach

Itzehoe -

Großeinsatz für die Feuerwehr in Itzehoe: Am Samstagnachmittag kam es zu einem Wohnungsbrand. Die freiwillige Feuerwehr konnte drei Personen retten. Diese hatten sich auf dem Dach des Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht.

Gegen 14.45 Uhr brach das Feuer in einer Erdgeschosswohnung im rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses aus. Wenig später traf die freiwillige Feuerwehr an der Straße Große Paaschburg ein.



Drei Personen hatten sich auf einem Dach in Sicherheit bringen können. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnten sie zu einem Fenster geführt und über die Drehleiter gerettet werden.

Brand in Itzehoe: Zwei Personen leicht verletzt

Unter Atemschutz wurde die Brandbekämpfung eingeleitet und das Haus belüftet. Vor Ort sei man von einer möglichen weiteren vermissten Person ausgegangen, was sich nach Abschluss des Einsatzes nicht bestätigte. Laut RKiSH-Presssprecher Christian Mandel wurden zwei Bewohner leicht verletzt.

Die Große Paaschburg blieb für die Maßnahmen voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe war mit mehr als 25 Helfern, sowie der Rettungsdienst mit 10 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bisher unklar. (alu)