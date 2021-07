Verfolgungsjagd im Norden: Betrunkener Fahrer rammt Polizeiauto

Itzehoe –

Eine normale Streifenfahrt endete in der Nacht zu Sonntag in Itzehoe in einer wilden Verfolgungsjagd zwischen einem Opel-Fahrer und der Polizei. Die Beamten wollten den mit fünf Personen besetzten Kleinwagen am Sonntagmorgen kontrollieren. Doch als sie den Opel stoppen wollten, gab der Fahrer Gas.

Wie die MOPO erfuhr, fiel der Besatzung eines Streifenwagen gegen vier Uhr früh ein vollbesetzter Opel Corsa auf. In der Straße Große Paaschburg wollten die Beamten das Fahrzeug stoppen und die Insassen kontrollieren. Doch der Mann am Steuer des Opel gab Vollgas und versuchte zu flüchten.

Verfolgungsjagd bei Hamburg mit mehreren Streifenwagen

Es entwickelte sich eine wilde Verfolgungsjagd durch Itzehoe, an der schließlich mehrere Streifenwagen beteiligt waren. In der Straße Am Sandberg versuchte der Opel-Fahrer einen Streifenwagen abzudrängen und rammte dessen Beifahrerseite. Erst am Dithmarscher Platz konnte das Auto gestoppt werden.

Nach Überprüfung der Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer gar keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem pustete er einen Atemalkoholwert von 1,1 Promille. Der Mann wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert und einer Blutprobe unterzogen. Die anderen Insassen mussten den Weg zu Fuß fortsetzen. An dem Opel Corsa sowie an einem Streifenwagen entstanden Sachschäden.