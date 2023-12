Verfolgungsjagd: Flüchtige Imbiss-Kunden mit Schuss gestoppt

Eine Auseinandersetzung zwischen Kunden und einem Verkäufer in einem Imbiss in Geesthacht (Kreis Herzogtum-Lauenburg) geriet am Mittwochmittag völlig außer Kontrolle. Zunächst wurde der Verkäufer mit einer Waffe bedroht. Es folgte eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der letztendlich ein Schuss abgefeuert wurde.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 13 Uhr in einem Imbiss in der Fußgängerzone an der Bergedorfer Straße. Zwei Brüder im Alter von 50 und 53 Jahren gerieten hier in einen Streit mit dem 24-jährigen Verkäufer. Berichten zufolge zog einer der Brüder eine Schreckschusswaffe und richtete sie auf den jungen Verkäufer. Kurz darauf flüchteten die Brüder gemeinsam mit einem weiteren Komplizen in einem Opel.

Geesthacht: Imbiss-Kunden auf Verfolgungsjagd mit der Polizei

Unter Missachtung zahlreicher Verkehrsregeln rasten sie durch Geesthacht, während die Polizei bereits alarmiert war und ihnen folgte. Am Grander Weg, Ecke Fährstraße kam es schließlich zu einer leichten Kollision zwischen dem Streifenwagen und dem Fluchtfahrzeug. Als die Beamten ausstiegen und auf den Opel zuliefen, beschleunigte der Fahrer erneut.

Einem der Polizisten gelang es, die Flucht mit einem gezielten Schuss auf den Hinterreifen des Opels zu stoppen. Alle Insassen des Fahrzeugs wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung der Männer wurden eine Schreckschusspistole sowie mehrere Messer gefunden. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer (04152) 800 30.