Verfolgungsjagd an dänischer Grenze: Polizei schnappt gesuchten Straftäter

Eine Polizeistreife hat einen mehrfach verurteilten Straftäter an der deutsch-dänischen Grenze gefasst. Der 32-Jährige hatte am Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr erfolglos versucht, sich mit seinem Wagen einer Kontrolle zu entziehen, wie die Bundespolizei am Nachmittag berichtete. Nach kurzer Verfolgung stoppten Beamte das Auto.

In Deutschland wurde der Mann mit gleich drei Haftbefehlen gesucht. Er war mehrfach, unter anderem wegen schwerem Bandendiebstahls, zu insgesamt elf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Von der Strafe hat er noch 1396 Tage abzusitzen. Einsatzkräfte brachten ihn in ein Gefängnis.

Der Mann hatte sich bei der Kontrolle nicht nur mit gefälschten bulgarischen Dokumenten ausgewiesen. In seinem Berliner Auto fanden Beamte mehrere Kartons mit unversteuerten E-Zigaretten, Drogen und Pfefferspray. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz, Steuerhinterziehung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (dpa/mp)