Mega-Streik soll auch Krankentransporte im Umland lahmlegen

Der Streit um höhere Löhne im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein spitzt sich zu. Weil bislang keine Einigung zwischen Arbeitgebern und der Gewerkschaft in Sicht ist, greift diese nun zu drastischeren Mitteln.

Die Gewerkschaft fordert von Bund und Kommunen, dass die Löhne für die Beschäftigten um acht Prozent, mindestens aber um 350 Euro monatlich angehoben werden. Zudem sollen die Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten erhöht und drei zusätzliche freie Tage gewährt werden.

Rettungsdienst vom Streik nicht betroffen

Weil bislang keine Annäherung in den Dialogen erfolgte, ruft Verdi nun am Donnerstag zum Warnstreik auf. In Hamburg sind unter anderem Kitas, Krankenhäuser und der Flughafen betroffen, in Umland-Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg wird die Krankenbeförderung voraussichtlich ausfallen. Der Rettungsdienst ist von dem Ausstand nicht betroffen: Zu Notfällen werden auch während des Streiks Rettungswagen kommen.