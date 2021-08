Dieses Familienprojekt ging mächtig in die Hose. Ein Vater und sein Sohn haben offenbar eine illegale Marihuana-Plantage in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) betrieben. Das Duo flog auf – und wurde festgenommen.

750 Marihuana-Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien fand die Kripo Schleswig in einer illegalen Indoor-Plantage in einem Einfamilienhaus in Schleswig. Außerdem stellten die Beamten bereits verkaufsfertig abgepacktes Marihuana, Plantagenequipment und weitere Beweismittel sicher. Betrieben haben die Plantage offenbar ein 47-jähriger Mann und sein 20-jähriger Sohn.

Schleswig: Polizei bekommt Hinweis auf illegale Plantage

Zuvor hatte die Polizei einen Zeugenhinweis erhalten und Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln aufgenommen. Das Familien-Duo wurde vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide müssen sich nun wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (mp)