US-Firma baut neue Fabrik im Norden: So viele Arbeitsplätze sollen entstehen

Wirtschaftlicher Zuwachs für Itzehoe: Der US-Chip-Hersteller Vishay hat zusätzliche 30.000 Quadratmeter Land von der Stadt Itzehoe gekauft – und baut dort eine neue Fabrik. Rund 150 neue Arbeitsplätze sollen so entstehen.

Itzehoe und Vishay sind bereits lange eng miteinander verbunden – der Ort in Schleswig-Holstein ist bereits seit 26 Jahren Produktionsstandort für die Chips des Unternehmens. In Itzehoe arbeiten bereits 500 Mitarbeiter für den US-Riesen. Baubeginn für die neue, zweite Fabrik ist am heutigen Montag (20.3.). Kostenpunkt: Rund 300 Millionen Euro.

Für 300 Millionen euro: Vishay baut neue Fabrik in Itzehoe

Ausschlaggebend für den Neubau sei die Nähe zu Hamburg, sagte Vishay-Geschäftsführer Leif Henningsen. So hoffe man, gute Fachkräfte zu gewinnen. „Die Produktion in der neuen Fabrik beginnt zwar erst in drei Jahren, aber bereits jetzt suchen wir Mitarbeiter, die bei uns entsprechend weitergebildet und auf die eigenen Produkte geschult werden“, so Henningsen gegenüber des NDR.

In Itzehoe produziert Vishay Halbleiterbauteile für die Autoindustrie. Mit der neuen Fabrik will das Unternehmen die Produktion nun mehr als verdoppeln, der alte Produktionsstandort wird aber weiter bestehen. (alp)