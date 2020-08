Urlauber in Panik: Schwimm-Schwein sorgt für Riesenschreck an Ostseestrand

Schönhagen -

Überraschung am voll besetzten Schönhagener Ostseestrand: DLRG-Rettungsschwimmer und Badegäste trauten ihren Augen kaum, als sie am vergangenen Sonnabend gegen 13.30 Uhr ein Wildschwein auf den Strand zuschwimmen sahen.

Wie der DLRG-Wachleiter Markus Brandl der Eckernförder Zeitung berichtete, hielt das aufgeregte Tier zunächst auf einen Schwimmer zu. Mit einem Blick durch das Fernglas konnten die DLRG-Helfer dann Fell erkennen und dachten zunächst an einen Hund. Als das Tier näher kam, wurde Brandl und seinen Kollegen klar, dass es ein Wildschwein sein muss.

Die Bade- und Strandgäste wurden mithilfe von Pfeifen und Durchsagen aufgefordert, das Wasser zu verlassen und am Strand eine Art Gasse zu bilden, durch die das Tier laufen kann.

Badegast schlug mit Schaufel nach dem Wildschwein

Die Gäste reagierten laut Brandl gut und machten Platz. Das Tier fand die Gasse jedoch nicht sofort, als es an Land kam und steuerte einen Gast an. Der schlug dem Wildschwein mit einer Schaufel auf das Hinterteil, um es in Richtung der Gasse abzulenken.

Das Wildschwein lief auf einen Mann zu, der sich mit einer Schaufel verteidigte. shz Foto:

Anschließend sei das Schwein über den Strand und die Terrasse des "Café Seestern" in Richtung Steilküste gelaufen.

Zuvor hatte ein Segler das Wildschwein neben seinem Boot entdeckt und ein Video davon auf Facebook geteilt.

„Erst dachten wir, wir sehen einen Schweinswal. Aber er tauchte nicht weg. Ein Wildschwein vor der Steilküste auf dem Weg ins Sperrgebiet! Retten konnten wir es nicht, aber zumindest zu einer Kursänderung Richtung Schönhagen bewegen“, schrieb er dazu.

Wildschwein wohl bei der Ernte aus einem Feld geflohen

Nach Schönhagen schaffte es das Wildschwein – wohin es dann weiter zog, ist nicht bekannt. Jagdpächter Otto Nagel vermutet, dass es in Kürze wieder zu seinem Herkunftsort zurückkehren werde. Er weiß: „Die Tiere laufen nachts lange Strecken und schwimmen können Sie auch gut.“

Mitarbeiter von DLRG und Ordnungsamt können nur spekulieren, woher das Tier gekommen war. Man vermutet, dass es bei der Ernte aus einem Feld flüchtete und dabei in die Ostsee geriet. Dass das Wildschwein aus Dänemark gekommen ist, hält man für unrealistisch.