Urlaub an der Nordsee: Sylt wird zur Modellregion – mit diesen Regeln

Kommt jetzt der große Urlaubs-Ansturm? Schleswig-Holstein startet mit seinen Modellprojekten für den Tourismus – Eckernförde und Schlei dürfen seit Anfang der Woche unter strengen Hygienekonzepten wieder Urlauber empfangen. Auch Sylt wird bald zum Modellprojekt – obwohl zuerst Verschärfungen geplant waren. Zunächst berichtete der „NDR“.

Eigentlich wollte Sylt ein eigenes Konzept für den Tourismus. Anfang April hatte das Sylt Marketing ein Konzept vorgelegt, das unter anderem eine strenge Testflicht für alle Einheimischen, Besucher und Touristen vorsah. Auch sollte es strengere Anreisekontrollen geben. Aber: Das Land hielt das Konzept für rechtlich nicht tragbar.

Nordsee-Urlaub: Sylt wird Modellregion – mit strengen Regeln

Die Gemeindevertreter haben am Donnerstag nun entschieden, dass sie sich dem Modellprojekt des Landkreises Nordfriesland anschließen wollen. Hätten sie das nicht getan, gäbe es erstmal gar keinen Tourismus. Doch so können auf Sylt ab dem 1. Mai Hotels, Campingplätze, andere Beherbergungsmöglichkeiten und Gastronomie unter strengem Hygienekonzept wieder öffnen.

Konkret heißt das: Wer auf Sylt Urlaub machen will, darf nur mit einem negativen Test einchecken, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zudem müssen Vermieter Quarantänemöglichkeiten bieten. Wer etwa in ein Restaurant oder Café will, der muss vorher reservieren und einen Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorweisen. Das gleiche gilt für den gesamten Kreis Nordfriesland, darunter auch Föhr, Amrum oder St. Peter Ording, berichtete der „NDR“. Buchungen werden aber erst dann möglich sein, wenn Nordfriesland die Gemeinde Sylt in die Allgemeinverfügung aufnimmt.

Tourismus: Mehrere Modellprojekte in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein ist das Bundesland mit der niedrigsten 7-Tage-Inzidenz. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts lag der Inzidenzwert zuletzt bei 73 (Stand: 23. April 2021). Aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte bot das Land allen Regionen die Möglichkeit, sich für ein Modellprojekt zu bewerben. Vier Regionen gehören nun zu den Orten, die Touristen wieder empfangen dürfen, darunter Schlei und Eckernförde, die Lübecker Bucht und Büsum im Kreis Dithmarschen.

Auch die Innere Lübecker Bucht im Kreis Ostholstein wollte ein solches Modellprojekt starten. Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens fällt der geplante Starttermin am 26. April nun aber vorerst ins Wasser. (mp)