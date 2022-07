Unwetter im Norden: Wasser sprudelt in Keller, Laden-Decke stürzt ein

Hier kam ordentlich was runter! In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist es aufgrund des Starkregens am Donnerstag zu etlichen Einsätzen der Polizei und Feuerwehr gekommen. Unterspülte Keller und Straßen, Verkehrsunfälle, eingestürzte Dächer: Die Wassermassen sorgten für jede Menge Unruhe.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war ein Mercedes-Fahrer gegen 18.40 Uhr von der A21 bei Bad Oldesloe zwischen den Anschlussstellen Süd und Nord abgekommen. Der 38-jährige Mann fuhr mit seinem Auto zunächst über einen Grünstreifen und kam anschließend in einem dichten Busch zum Stehen.

Unwetter im Norden: Auto kommt von A21 ab – drei Verletzte

Der Fahrer und zwei weitere Insassen, darunter ein siebenjähriger Junge, wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in ein Krankenhaus, teilte der Sprecher ferner mit. Der Verkehr wurde einspurig vorbeigeleitet. Warum der Fahrer von der Spur abkam, wird polizeilich ermittelt. Laut ersten Angaben habe es stark geregnet, Aquaplaning könne der Grund gewesen sein, so die Polizei.

Bad Oldesloe: Dach eingestürzt – Laden unter Wasser

Gegen 19 Uhr kam es in der Hindenburgstraße zu einem weiteren Vorfall: Ein Dach war zum Teil eingestürzt, der Regen flutete das Modegeschäft. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, zu den Schäden konnten noch keine Angaben gemacht werden. In Barsbüttel stürzte ebenfalls ein Dach ein, teilte die Rettungsleitstelle der MOPO weiter mit. Auch dort flossen Wassermassen in ein Geschäft.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann ertrinkt in der Ostsee – Gaffer filmen Rettungsversuch

Bahnunterführung unter Wasser – Auto steckt fest

Auch der Pölitzer Weg blieb vom Unwetter nicht verschont: Die dortige Bahnunterführung lief gegen 18.15 Uhr aufgrund des Starkregens mit Wasser voll. Ein Auto mit zwei Insassen blieb stecken, die beiden konnten sich aber selbst befreien. Gullys und Gehwege wurden vom Wasser beschädigt, die Straße wurde gesperrt und konnte laut Polizei erst um 19.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Keller mit Wasser vollgelaufen!

Im Keller eines Mehrfamilienhauses am Pferdemarkt sprudelte das Wasser aus dem Betonboden und stand teilweise bis zu 40 Zentimeter hoch. Das Technische Hilfswerk (THW) rückte aus und pumpte es in die Trave, die neben dem Gebäude entlang fließt.

Insgesamt kam es im Raum Bad Oldesloe zu rund 50 wetterbedingten Einsätzen der Polizei und Feuerwehr.