„Unvorstellbare Schmerzen“: Tierquäler bohren Loch in Panzer einer Schildkröte

Im Kreis Herzogtum Lauenburg sorgt ein schockierender Fall von Tierquälerei für Entsetzen: Eine maurische Landschildkröte wurde von ihren Besitzern in Schwarz-Rot-Gold angemalt, zudem wurde ihr ein Loch in den Panzer gebohrt – angeblich, um eine Leine zu befestigen.

Das Ordnungsamt hat eine maurische Landschildkröte beschlagnahmt und in das Wildtier- und Artenschutzzentrum Klein Offenseth-Sparrieshoop gebracht, wie der NDR berichtete. Christian Erdmann vom Wildtierzentrum Klein Offenseth-Sparrieshoop spricht von „Höllenqualen“ für das Tier: „Das ist so, wie wenn uns jemand ein Loch in den Finger bohrt.“ Ob die Schildkröte in Deutschland oder noch im Ausland misshandelt wurde, ist bisher unklar.

PETA erstattet Anzeige wegen Tierquälerei

Gegen die früheren Halter wird nun wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr nach Deutschland ermittelt, jedoch nicht wegen Tierquälerei. Aus diesem Grund hat PETA am 8. Oktober bei der Staatsanwaltschaft Lübeck Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gestellt.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Handy-Verbot an Gymnasium: Schulleiter greift durch – morgens verschwinden die Smartphones im Schrank. Die Wirkung: erstaunlich

– Altersarmut: Rentner Jens lebt von 200 Euro im Monat. Kein Einzelfall

– 50 Jahre Hexenberg-Siedlung: Bewohnerin Edeltraut Schwarzkopf über Dealer und Polit-Promis

– 20 Seiten Sport: St. Pauli bangt: Das große Torhüter-Problem des Kiezklubs, HSV pokert: Wieso es immer noch kein Vertragsangebot für Flügel-Star Jean-Luc Dompé gibt

– 28 Seiten Plan7: Michi Beck von Fanta 4 übers Älterwerden und Schlussmachen & Veranstaltungstipps für jeden Tag

„Als ihr der Panzer durchbohrt wurde, muss die Schildkröte unvorstellbare Schmerzen erlitten haben. Wir sind froh, dass sie die grausamen Misshandlungen überlebt hat und sich nun erholen kann“, erklärt Lisa Bechtloff, Fachreferentin bei PETA. Sie betont zudem die Schwierigkeiten bei der Haltung exotischer Tiere in Privathaushalten: „Zum Schutz von Mensch und Tier müssen die Haltung und der Verkauf solcher Tiere in Deutschland endlich verboten werden.“

Gewalt an Mensch und Tier

PETA weist auch auf den Zusammenhang zwischen Tierquälerei und Gewalttaten an Menschen hin. Tierquälerei ist laut § 17 des Tierschutzgesetzes eine Straftat, die mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren geahndet werden kann. Experten wie der Aggressionsforscher Christoph Paulus von der Universität des Saarlandes betonen, dass ein Großteil der extremen Gewalttäter zuvor bereits Tiere misshandelt hat. Fachleute aus der Psychologie und Justiz stimmen zu, dass Vergehen an Tieren vermehrte Aufmerksamkeit verdienen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Lebendig zerhackt“: Restaurant streicht Tierquäler-Delikatesse von Speisekarte

PETA setzt Belohnungen in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aus, um bei der Ermittlung der Verantwortlichen zu helfen. (mp)