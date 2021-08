Unglück im Norden: Im Februar: Weihnachtsbaum setzt Wohnung in Brand

Preetz –

Eine alte Dame in Preetz (Kreis Plön) wollte zum letzten Mal die echten Kerzen an ihrem Weihnachtsbaum anzünden – am 2. Februar. Bald darauf brannte der ausgetrocknete Nadelbaum.

Die Männer in der Einsatzzentrale waren verblüfft, als gegen 19 Uhr ein Notruf einging: In einer Wohnung am Berliner Ring wurde ein brennender Weihnachtsbaum gemeldet. Immerhin ist das Fest mehr als vier Wochen her. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, hatten die Flammen von den trockenen Zweigen bereits auf das Mobiliar im Zimmer übergegriffen.

Nahe Hamburg: Tannenbaum brennt – Bewohnerin verletzt

Den Brand hatten die Feuerwehrmänner rasch gelöscht. Die Bewohnerin (80) wurde verletzt und kam in eine Klinik. Sie hatte großes Glück, dass Nachbarn auf das Feuer aufmerksam geworden waren und sofort den Notruf gewählt hatten.

Das könnte Sie auch interessieren:So krass brennt ein ausgetrockneter Tannenbaum

Unbestätigten Meldungen zufolge sei die Frau strenggläubig und hatte mit der Entsorgung des ausgedörrten Baums Mariä Lichtmess abgewartet. Laut katholischem Kalender endet demnach die Weihnachtszeit am 2. Februar. An diesem Tag zünden Gläubige ein letztes Mal die Kerzen auf Gestecken und Weihnachtsbäumen an.