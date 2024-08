Risse in der Hauswand: Lauter Krach beendet Gartenparty im Norden

Eine Gruppe feierte in Wahlstedt (Kreis Segeberg) eine kleine Gartenparty, als es plötzlich laut krachte. Ein 31-Jähriger hatte offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit diesem in den Eingangsbereich des Wohnhauses geknallt. Risse sind in der Mauer zu sehen. Die Feuerwehr rückte an.

Auf diesen ungebetenen Gast hätte die Partygesellschaft sicherlich gerne verzichtet. In der Kronsheider Straße konnte eine Hecke den Pkw nicht stoppen. Dieser war in der Nacht zu Sonntag erst an der Hauswand zum Stehen gekommen. Der Fahrer selbst verletzte sich zum Glück nur leicht.

Feuerwehrkräfte stützen die vom Einsturz bedrohte Hausmauer ab. Feuerwehr Segeberg Feuerwehrkräfte stützen die vom Einsturz bedrohte Hausmauer ab.

Hauswand muss von Feuerwehr abgestützt werden

Die Polizisten vermuteten Trunkenheit am Steuer beim dem Unfallfahrer, ordneten entsprechend die Entnahme einer Blutprobe an. Feuerwehrkräfte stützten die vom Einsturz bedrohte Hauswand und das Vordach mit Balken ab. Ein Loch in der Wand wurde provisorisch abgedichtet. An dem Haus entstand hoher Sachschaden. Ein Sachverständiger soll später über weitere Maßnahmen entscheiden.