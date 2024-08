Alarm bei Hamburg: Riesen-Kran gerät in Schieflage und droht zu stürzen

In Quickborn (Kreis Pinneberg) kam es am Montagmorgen im Stadtzentrum zu einem brisanten Vorfall. Während Bauarbeiten geriet ein 50 Tonnen schwerer Teleskopkran auf dem Gelände der örtlichen Feuerwehr in eine bedrohliche Schieflage.

Ein Vorfall direkt vor ihrer eigenen Feuerwache versetzte die Rettungskräfte am Montagmorgen kurzzeitig in Alarmbereitschaft. Im Zuge eines Umbaus war ein 50 Tonnen schwerer Teleskopkran angerückt. Beim Heben einer schweren Last geschah dann das Missgeschick.

Quickborn: Feuerwehr sperrt Gelände ab

Der Kranwagen gab am Heck nach und drohte in die Baugrube zu stürzen. Verletzte gab es laut Feuerwehr dabei zum Glück nicht. Viel ausrichten konnten die Feuerwehrleute angesichts der Schwere des Krans nicht. Das Gelände wurde geräumt. Ein zweiter Kran wurde hinzugezogen und half, den havarierten Kran wieder auf festen Boden zu stellen.