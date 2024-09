Großeinsatz bei Hamburg: Linienbus steckt unter Brücke und geht in Flammen auf

In Elmshorn kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Linienbus steckte unter einer Brücke fest und geriet kurz darauf in Flammen. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Laut Angaben der Feuerwehr wurde gegen 14.30 Uhr gemeldet, dass sich ein Linienbus auf Leerfahrt unter einer Straßenbrücke in der Königstraße nahe des Bahnhofs festgefahren hatte. Kurz darauf habe sich laut eines Sprechers ein neues dramatisches Lagebild ergeben, denn Flammen schossen aus dem Bus.

Rund 50 Retter löschen brennenden Linienbus

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Bus in Vollbrand, Verstärkung wurde angefordert. Rund 50 Retter rückten an und bekämpften die Flammen. Nach gut 30 Minuten war die größte Gefahr gebannt. Der Bereich um die Unglücksstelle wurde von der Polizei abgesperrt.