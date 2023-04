Ungewöhnlicher Gast im Norden: Delfin lässt Ostsee-Touristen staunen

Frühsommerliche Temperaturen im Norden zogen am Samstag Tausende Sonnenhungrige an die See. In Travemünde gab sich ein ungewöhnlicher Gast die Ehre: ein Delfin, der sich offenbar verirrt hatte.

In der Hafenstadt bei Lübeck gab es schon ab Mittag keinen freien Parkplatz mehr. Die Restaurants mit Außenterrasse waren gut besucht. Doch die Tages-Touristen wurden nicht nur mit strahlendem Sonnenschein verwöhnt. Viele trauten ihren Augen nicht, als sie nach deutlich hörbaren Platschern auf die Trave blickten: Dort zeigte ein Delfin seine Kunststücke.

Immer wieder schoss der Delfin meterhoch aus dem Wasser der Trave in Travemünde. RUEGA Immer wieder schoss der Delfin meterhoch aus dem Wasser der Trave in Travemünde.

Delfin in Travemünde aufgetaucht

Vor Hunderten von Zuschauen und ebenso vielen Handykameras schoss das Tier immer wieder meterhoch aus dem Wasser. Teilweise machte der Meeressäuger dabei spektakuläre Salti, bevor er wieder in den Fluss eintauchte.

Eine gute Stunde ging das so. Dann verschwand der Delfin wieder in Richtung Ostsee.