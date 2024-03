Transporter rast ungebremst über Kreisel und hebt ab – Mann eingeklemmt

In Bargteheide (Kreis Stormarn) ist am Sonntagmorgen ein Transporter über einen Kreisel an der Jersbeker Straße gelenkt worden, in der Folge abgehoben und in ein Gebüsch gelandet. Zuvor soll sich das Fahrzeug noch mehrfach überschlagen haben.

Als Einsatzkräfte gegen 5.30 Uhr an der Unfallstelle eintrafen, nachdem sie von Zeugen informiert worden waren, begannen sie sofort damit, den Fahrer zu befreien: Unter anderem wurde die Windschutzscheibe aufgesägt, die A-Säule – eine tragende Säule, die Dach und Karosserie-Unterbau verbindet – entfernt und das Dach mittels Zylinder hochgedrückt.

Unfall in Bargteheide: Spürhund sucht nach Beifahrern

Der Mann wurde befreit und auf eine extra schonende Vakuumtrage gelegt, um etwaige Rückenverletzungen nicht zu verschlimmern. Anschließend kam er ins Krankenhaus. Per Hebekissen wurde der Transporter angehoben, um zu schauen, ob sich darunter Personen befanden. Dem war nicht so. Ein Spürhund suchte nach möglichen Beifahrern – ohne Ergebnis; der Mann war wohl alleine unterwegs.

Warum er aber mit seinem VW Transporter mit großer Geschwindigkeit und vermutlich ungebremst über den Kreisel raste und mehrere Verkehrsschilder umfuhr, ist unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)