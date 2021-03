Unfallflucht im Norden: Fahrerin verliert Kontrolle und kracht in Leitplanke

Grönwohld -

Am Donnerstagabend hat es auf der Bundesstraße 404 nahe Grönwohld einen Unfall gegeben: Eine Fahrerin verlor gegen 20 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in die Leitplanke. Sie kam in ein Krankenhaus

Nach Angaben eines Reporters vor Ort fuhr die Frau auf der besagten Straße in Richtung Trittau. Dabei kam sie mit ihrem Wagen, einem blauen Audi, nach rechts von der Straße ab und krachte in die Leitplanke. Das Fahrzeug kam daraufhin ins Schleudern und blieb quer auf der Straße stehen.

Unfall im Norden: Fahrzeug kracht in Leitplanke

Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ersten Informationen zufolge soll sie von einem Fahrzeug vor ihr ausgebremst worden sein.



Bei dem Versuch auszuweichen, kam es zum Unfall. Der mutmaßliche Unfallverursacher verschwand wohl vom Unfallort.



Crash in die Leitplanke bei Grönwohld: Unfallverursacher flüchtet

Der Unfallwagen ist durch den Crash stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr und die Polizei sicherten vor Ort die Einsatzstelle ab.



Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut. Der genaue Hergang des Unfalls ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (maw)