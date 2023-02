Nahe Hamburg: Plötzlich hob der Bus ab – Fahrer in Lebensgefahr

In Schönberg (Kreis Stormarn) bot sich den Einsatzkräften am Freitagvormittag ein schlimmer Anblick: Ein Linienbus war von der Straße abgekommen und hing in den Bäumen fest. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 8.30 Uhr auf der Kreisstraße K11 unweit der Ortschaft Schönberg. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Fahrer eines Gelenkbusses in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei geriet er mit der Front des tonnenschweren Gefährt auf Büsche und Bäume – und hob ab.

Bei Hamburg: Bus von Bäumen aufgespießt – Fahrer in Lebensgefahr

Der Bus befand sich auf einer Leerfahrt, der 65- jährige Fahrer aus Hamburg wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf 280.000 Euro geschätzt.

Die Straße musste für die Bergungsarbeiten teilweise voll gesperrt werden. Gegen 14 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.