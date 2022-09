Unfall nahe Hamburg: Paket-Bote überschlägt sich und fliegt in Maisfeld

Bei einem Verkehrsunfall in Ellerhoop (Kreis Pinneberg) ist ein junger Paket-Bote am Dienstag schwer verletzt worden. Sein Transporter hatte sich überschlagen; der 20-Jährige kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Der Unfall geschah laut Polizei gegen 12.50 Uhr auf dem Hemdinger Weg. Hier sei ein 20-Jähriger in einem Mercedes Vito unterwegs gewesen und habe aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Notarzt versorgt schwer verletzten Fahrer

Laut Polizei kam der Wagen von der Straße ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich dann und blieb auf einem Maisfeld liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus dem Auto, ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten. Danach kam der 20-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Unfallstelle war längere Zeit voll gesperrt.