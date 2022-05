Reifenplatzer bei Tempo 160: Unfall auf Autobahn nahe Hamburg

Ein Unfall auf der A23 bei Pinneberg führte in der Nacht zu Sonntag zu einer Vollsperrung in Richtung Hamburg. Bei hohem Tempo soll an einem BMW ein Reifen geplatzt sein. Die Limousine kam dadurch ins Schleudern und krachte gegen die Leitplanken. Eine Frau wurde verletzt.

Polizeiangaben zufolge sei ein mit zwei Personen besetzter BMW gegen 2.40 Uhr auf der A23 in Richtung Hamburg unterwegs gewesen. Laut Aussagen der Frau (22) am Steuer, betrug die Geschwindigkeit etwa 160 Stundenkilometer, als plötzlich einer der Reifen geplatzt sein soll. Die schwere Limousine kam dadurch ins Schleudern und krachte zunächst gegen die Außen- und dann gegen die Mittelleitplanke.

Bei Hamburg: Autobahn nach Unfall gesperrt

Die 22-Jährige erlitt bei dem Crash leichte Verletzungen und kam in eine Klinik. Ihr Beifahrer (21) blieb unverletzt.

Am BMW entstand hoher Sachschaden. Die Autobahn wurde für die Dauer der Rettungs- und Reinigungsarbeiten in Richtung Hamburg für rund zwei Stunden voll gesperrt.