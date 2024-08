Unfall mit mehreren Fahrzeugen: Vollsperrung auf der A7 bei Hamburg

Nach einem Unfall auf der A7 in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist die Autobahn in Richtung Hamburg am Montag voll gesperrt gewesen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Laut Polizei stießen zwischen den Abfahrten Henstedt-Ulzburg und Quickborn drei Fahrzeuge gegeneinander; ein Skoda-Fahrer wollte sich nach dem Überholen wieder auf den mittleren Fahrstreifen einfädeln. „Beim Einscheren übersah der Fahrer einen Transporter und kollidierte mit diesem“, so ein Polizeisprecher.

Transporter kippt zur Seite

Der Transporter-Fahrer habe daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich mit diesem überschlagen. Durch herumliegende Trümmerteile sei noch ein nachfolgender Sattelzug beschädigt. Sowohl der Fahrer des Transporters wie auch der Fahrer des Skoda kamen schwer verletzt in nahe Kliniken.

Die A7 wurde zunächst voll gesperrt, der Verkehr ab Henstedt-Ulzburg abgeleitet. Der dadurch entstandene Stau zog sich über mehrere Kilometer zurück. Etwa eine Stunde nach Einsatzbeginn wurde die Autobahn dann wieder freigegeben.