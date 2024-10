Schlimmer Unfall bei Hamburg: PS-Bolide kracht in Kleinwagen – Trümmerfeld

Die Straße glich einem Trümmerfeld: In Pinneberg ist ein PS-starker Sportwagen am Sonntagabend in einen Kleinwagen gerast. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der rote Seat war gegen 19 Uhr auf dem Wedeler Weg unterwegs, als ein entgegenkommender Mercedes AMG GT plötzlich seitlich in den Wagen krachte. Der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache bleiben bislang unklar.

Die 59-jährige Fahrerin des Seats hatte noch einmal Glück im Unglück. Sie wurde bei dem Zusammenstoß nur leicht verletzt, erklärte eine Sprecherin der Polizei der MOPO. Sie wurde dennoch in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrer des Mercedes AMG zunächst flüchtig

Der Fahrer des hochmotorisierten Sportwagens war zunächst flüchtig. Er wurde von der Polizei gesucht. Dabei kam auch ein Spürhund zum Einsatz. Im Laufe des Abends konnte die Polizei den Fahrer dann in der Nähe des Unfallorts ausfindig machen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tote und Schwerverletzte: Die Chronik der AMG-Unfälle in Hamburg

Der Wedeler Weg war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt. Beide Wagen haben laut Polizei einen Totalschaden. (zc)