Bei einem schlimmen Unfall in Rosdorf (Kreis Steinburg) sind am Samstagabend drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Motorradfahrer hatte die Vorfahrt missachtet und war in einen mit zwei Personen besetzten Ford gekracht. Dabei zog sich der Biker schwere Verletzungen zu. Auch die Autoinsassen mussten behandelt werden.

Der Unfall passierte nach MOPO-Informationen gegen 20.30 Uhr auf der Luisenberger Straße. Hier war der Biker (30) auf seiner schweren Maschine in Richtung Kellinghusen unterwegs. In Höhe der Hauptstraße soll er ersten Angaben zufolge dann ein Stoppschild missachtet haben. Nahezu ungebremst sei der Motorradfahrer dann in den mit zwei Personen besetzten Pkw gekracht.

Motorradunfall im Norden: Drei Verletzte

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Biker mehrere Meter weit geschleudert sein und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Rettungskräfte rückten mit mehreren Rettungswagen, dem Notarzt und der Freiwilligen Feuerwehr an. Nachdem der 30-Jährige versorgt wurde, kam er in eine Klinik. Die Insassen (29 und 30 Jahre) des Ford wurden bei dem Crash verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der Bereich um die Unfallstelle war für längere Zeit voll gesperrt.