Nahe Hamburg: Drei Erwachsene, Kind und Hund bei Unfall verletzt

Schwerer Unfall im Kreis Pinneberg: Drei Autos waren an dem Crash am Freitagabend im Kreis Pinneberg beteiligt, mehrere Menschen kamen ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 18 Uhr auf der Norderstedter Straße in Bönningstedt. Laut eines Reporters vor Ort soll ein Fahrer in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten sein. Daraufhin soll es zum Zusammenstoß mit zwei weiteren Autos gekommen sein, so ein Sprecher der Feuerwehr zur MOPO. Zwei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Auch die Airbags lösten aus.

Hund wurde in Tierklinik gebracht

Insgesamt wurden vier Menschen bei dem Unfall leicht verletzt, darunter ein vierjähriges Kind. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Keiner von ihnen erlitt schwerwiegende Verletzungen. Auch ein Hund wurde bei dem Unfall verletzt, Angehörige der Besitzer brachten ihn in eine Tierklinik in Quickborn. Die Norderstedter Straße wurde für die Aufräumarbeiten gesperrt.

Insgesamt waren 34 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. (mp)