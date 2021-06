Unfall im Norden: Streifenwagen rammt mehrere Bäume – Polizisten schwer verletzt

Itzehoe –

Zwei Polizisten sind bei einem Unfall auf der Schuhmacherallee in Itzehoe (Kreis Steinburg) verletzt worden. Sie waren am Freitagabend gegen 22 Uhr in einem Streifenwagen zu einem Einsatz unterwegs, als der Fahrer plötzlich die Kontrolle verlor.

Auf Höhe des Meierei-Parkplatzes kam der VW Passat von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Bäumen, ehe das Fahrzeug zum Stehen kam. Vier Bäume wurden dabei entwurzelt.

Itzehoe: Streifenwagen rammt mehrere Bäume – Polizisten verletzt

Die Beamten im Streifenwagen, so teilte die Polizei am Samstagmorgen mit, wurden vor Ort von Sanitätern behandelt und kamen anschließend in ein örtliches Krankenhaus. Sie gelten als schwer verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr zerteilte derweil beschädigte Bäume mit einer Kettensäge und reinigte die Fahrbahn. Der Passat-Streifenwagen wurde abgeschleppt. Der Verkehr wurde einspurig an der Schadensstelle vorbeigeleitet.

Die Unfall-Ursache ist noch unklar. „Die Ermittlungen dauern an“, so ein Polizeisprecher. (dg)