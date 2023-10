Schwerer Unfall bei Hamburg: Fußgänger schleudert in Frontscheibe

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Reinbek (Kreis Stormarn) schwer verletzt worden: Er wurde laut Polizei am Samstagabend an der Hamburger Straße von einem Auto angefahren.

Der Mann stieß nach der Kollision mit der Motorhaube zunächst gegen die Windschutzscheibe des roten Citroën C1, anschließend stürzte er auf den Asphalt. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Autofahrer stand unter Schock.

Reinbek: Fußgänger muss ins Krankenhaus

Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der Fußgänger kam in ein nahes Krankenhaus, ein Notarzt begleitete ihn dorthin. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar.

Die Polizei übernahm die Ermittlungen am Unfallort. Noch sei der genaue Hergang unklar, sagte ein Sprecher. „Die Ermittlungen werden nun Klarheit bringen.“ (dg)