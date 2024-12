Unfall im Norden: Busfahrer übersieht parkenden Mercedes

Ein großes Trümmerfeld hat am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Linienbusses in Kiebitzreihe (Kreis Steinburg) hinterlassen. Nach Polizeiangaben war der 64-Jährige mit dem Fahrzeug gegen 17.20 Uhr auf der Kiebitzreiher Chaussee aus Richtung Horst- Hahnenkamp unterwegs, als er offenbar einen am Straßenrand parkenden Mercedes übersah.

Der Bus prallte gegen den Wagen und schleuderte ihn einige Meter umher. Im Bus selbst habe sich zum Unfallzeitpunkt nur der 64-Jährige befunden, er erlitt einen Schock, konnte aber nach medizinischer Begutachtung durch den Rettungsdienst an der Einsatzstelle verbleiben.

Kiebitzreihe: Vor einem Monat kam es hier bereits zu einem Unfall

Die Freiwillige Feuerwehr Horst beseitigte unterdessen die Glasscherben, die sich auf der gesamten Fahrbahn verteilt hatten. Erst vor etwa einem Monat soll es an selber Stelle zu einem ähnlichen Unfall gekommen sein, bei dem auch ein geparktes Fahrzeug weggerammt wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Kunst auf dem Kiez: Was sind denn das für orangefarbene Wände?

Wegen der Maßnahmen musste die Kiebitzreiher Chaussee für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Der Mercedes hatte nach dem Aufprall nur noch einen Schrottwert und musste von einem Abschleppdienst aus Elmshorn entfernt werden. Auch an dem Linienbus entstand erheblicher Sachschaden. (fs)