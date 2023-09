Unfall im Norden: Bauarbeiter in Grube verschüttet

Schwerer Arbeitsunfall in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen): Auf dem Gelände einer Baustelle an der Ostermoorer Straße ist ein Mann in einer Grube verschüttet worden. Der Arbeiter hatte offenbar großes Glück.

Denn: Er war trotz seiner misslichen Lage ansprechbar, von Schutt offenbar nur soweit bedeckt, dass ihm schwere Verletzungen erspart blieben.

Rettung gestaltete sich schwierig

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Mann in der Grube gerade dabei, an Röhren zu arbeiten. Dann soll der aufgeschüttete Schutt zurück in die Grube gerutscht sein.

Die Rettung gestaltete sich für die Kräfte der Feuerwehr schwierig: Sie mussten das Umfeld der Grube erst mit Brettern abstützen, weil der Boden feucht war. Sie befreiten den Arbeiter, der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die genaueren Umstände des Unfall waren zunächst unklar. (dg)