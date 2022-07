Unfall im Norden: Autofahrerin prallt in parkendes Auto

Am Dienstagabend kam es gegen 21.15 Uhr in der Lindenstraße in Itzehoe zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Eine 22-Jährige war mit ihrem Auto und einer 11-jährigen Beifahrerin in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie kurz vor dem Adler Kreisverkehr auf einen am rechten Fahrbahnrand stehenden VW auffuhr.

Unfall in Itzehoe: Fahrerin und Begleiterin kamen ins Krankenhaus

Die Fahrerin und ihre junge Begleisterin wurden leicht verletzt und mit den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein Totalschaden.

Die Straße war für ca. eine Stunde gesperrt, teilt die Polizei mit.