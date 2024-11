Unfall im Norden: Autofahrer in Lebensgefahr – mutmaßlich nach Sekundenschlaf

Ein Auto gerät auf der B205 in den Gegenverkehr. Bei einem Frontalzusammenstoß werden vier Menschen verletzt.

Ein Autofahrer ist auf der B205 bei Rickling (Kreis Segeberg) mutmaßlich in einen Sekundenschlaf gefallen und dabei in den Gegenverkehr geraten. Der 28-Jährige sowie einer seiner Mitfahrer kamen in der Nacht mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ihr Beifahrer und der Fahrer eines entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt.

Kreis Segeberg: Autofahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Den Angaben zufolge kam es am Samstag kurz vor Mitternacht zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen den zwei Wagen.

Das Auto des 28-Jährigen sei auf die Gegenfahrbahn geraten und nach der Kollision auf einem Feld zum Stehen gekommen. (dpa/mp)