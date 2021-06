Unfall im Morgengrauen: Auto überschlägt sich auf Autobahn bei Hamburg

Leezen –

Schlimmer Unfall auf der A21 bei Leezen (Bad Oldesloe). Am frühen Sonntagmorgen hat sich dort ein Auto überschlagen. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Der Unfall ereignet sich nach MOPO-Informationen gegen 5 Uhr. Auf der A21 herrscht zu diesem Zeitpunkt nur wenig Verkehr. Eine Frau ist mit einem Mercedes SLK in Richtung Norden unterwegs. Plötzlich verliert die Fahrerin die Kontrolle über den Wagen, überschlägt sich und landet im Grünstreifen auf dem Dach.

Retter befreien Frauen aus dem Mercedes-Wrack

Die alarmierte Feuerwehr und der Rettungsdienst rücken an und sind nach wenigen Minuten am Einsatzort. Die Retter müssen die Fahrerin und die Beifahrerin aus dem Wrack befreien. Nachdem sie vom Notarzt versorgt werden, kommen sie mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Die Polizei sperrte für die Dauer der Rettungsarbeiten einen Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Norden in Höhe der Abfahrt Leezen. Außerdem haben die Beamten die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.