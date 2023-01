Unfall-Drama im Norden: Mercedes-Fahrer erfasst Familie

In Flensburg hat ein Autofahrer am Samstagnachmittag eine Familie auf einem Fußgängerüberweg erfasst. Die Eltern wurden dabei schwer verletzt, der Buggy des Kindes klemmte unter dem Auto. Nach ersten Informationen wurde der kleine Insasse wie durch ein Wunder nur am Knie verletzt.

Der Mercedes-Fahrer war gegen 16.45 Uhr auf der Schleswiger Straße stadtauswärts unterwegs, als es an der Kreuzung zur Liebigstraße zum Unfall kam: Ein Mann und seine Lebensgefährtin wollten zusammen mit ihrem Kind die Straße überqueren und prallten mit dem Auto zusammen. Das Kind saß laut eines Reporters vor Ort noch in einer Kinderkarre, die nach der Kollision unter dem Auto feststeckte.

Unfall in Flensburg: Autofahrer kollidiert mit Familie

Nach ersten Erkenntnissen der Flensburger Polizei soll die Fußgängerampel zu dem Unfallzeitpunkt „Rot“ gezeigt haben. Unfallzeugen eilten den Beteiligten sofort zur Hilfe und wählten den Notruf. Vor Ort untersuchten die Einsatzkräfte Eltern und das Kind. Wegen des starken Regens fand die Erste Hilfe in einem zufällig an einer Haltestelle wartenden Linienbus statt.

Wie ein Sprecher der Flensburger Polizei der MOPO mitteilte, wurden Mutter und Vater schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Kind habe über Schmerzen im Knie geklagt und wurde ebenfalls ins Krankenhaus transportiert. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Während der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten war die Schleswiger Straße stadtauswärts teilweise gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (aba)