Unfall bei Hamburg: Promille-Fahrer überschlägt sich auf Autobahn

Oststeinbek –

Dieser Unfall hätte auch weitaus schlimmer ausgehen können. In der Nacht zu Sonntag überschlug sich ein BMW auf der A24 in Richtung Reinbek. Die beiden Insassen kamen leicht verletzt davon. Die Polizei machte bei dem Fahrer des Unglückautos aber eine Entdeckung.

Es ist 5.15 Uhr, als der schwarze BMW über die Autobahn A24 donnert. Am Abzweiger in Richtung Reinbek macht der Fahrer dann laut ersten Erkenntnissen einen verhängnisvollen Fehler. Er fährt viel zu schnell in die Kurve und verliert die Kontrolle über seinen schweren Wagen. Er rast erst gegen die Leitplanke. Danach kommt das Auto ins Schleudern und überschlägt sich.

Andere Autofahrer wählen den Notruf. Sie fürchten, dass die Insassen des BMW in dem Wrack eingeklemmt sind. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an. Noch bevor die Retter am Einsatzort eintreffen, können sich die beiden Männer aber schon selbst befreien. Sie sind leicht verletzt und werden vom Rettungsdienst betreut.

Während Feuerwehrmänner die Unfallstelle räumen und den Wagen wieder aufrichten, muss die Autobahn von der Polizei gesperrt werden. Als Polizisten dann später beim Fahrer einen Alkoholtest durchführen, staunen sie. Das Atemalkoholgerät zeigte satte 1,6 Promille an. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.