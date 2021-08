Unfall bei Hamburg: Auto kracht in Linienbus – Bundesstraße gesperrt

Hohenhorn –

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus bei Hohenhorn (Landkreis Herzogtum Lauenburg) sorgte am Samstagmittag für einen größeren Einsatz von Rettungsdienst und Polizei. Der Autofahrer wurde dabei verletzt.

Der Unfall passierte nach MOPO-Informationen gegen 13.20 Uhr auf der Bundesstraße 404. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache ein BMW in einer Linkskurve ins Schleudern geraten. Der Wagen krachte mit dem Heck in einen entgegenkommenden Linienbus, der in Richtung Geesthacht unterwegs war.

Bei Hamburg: Auto kracht in Linienbus – Landstraße gesperrt

Zunächst wurden viele Verletzte befürchtet. Das bestätigte sich allerdings nicht. Die Fahrgäste im Bus der Linie 8820 blieben nahezu unverletzt. Der Fahrer des BMW, dessen Auto nach dem Crash in einen Graben rutschte, kam mit leichten Verletzungen davon. Er kam in eine Klinik. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt.