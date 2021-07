Schlimmer Unfall Dienstagabend in Großensee (Kreis Stormarn): Ein Auto war in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen eine Steinmauer geprallt. Es gab zwei Verletzte.

Der Unfall passierte nach MOPO Informationen gegen 20.30 Uhr am Ortsausgang von Großensee. Hier war ein mit zwei Personen besetzter Audi A3 Hybrid in der Straße Pfefferberg unterwegs. Laut Polizeiangaben habe der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren und sei frontal in eine Steinmauer gekracht.

Bei Hamburg in Steinmauer gekracht – zwei Verletzte

Bei dem Crash wurde sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer verletzt. Beide Unfallopfer wurden vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt und kamen danach in die Kliniken nach Reinbek und nach Hamburg Boberg. Die Straße wurde von der Polizei für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.