Schlimmer Unfall im Norden: Ein Autofahrer ist bei Glinde (Kreis Stormarn) am Steuer zusammengebrochen und gegen die Leitplanke gekracht. Der 90-Jährige konnte trotz Reanimation nicht mehr gerettet werden.

Zu dem Unfall kam es am Sonntagabend gegen 18.51 Uhr auf der Kreisstraße 80, wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte. Der 90-jährige Mann war zusammen mit einer Beifahrerin nördlich der A24 in Richtung Barsbüttel unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache am Steuer seines Wagens kollabierte.

Mann kollabiert am Steuer und stirbt

Danach kam er rechtsseitig der Fahrbahn gegen die Leitplanke. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Mann durch Ersthelfer reanimiert, die Wiederbelebungsversuche wurden dann vom Rettungsdienst und einem Notarzt übernommen. Die Beifahrerin wurde indessen betreut, wie ein Polizeisprecher sagte.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Jede Hilfe kam für den Fahrer zu spät: Trotz Reanimation verstarb er noch im Rettungswagen. Die Unfallstelle wurde abgesperrt und der Verkehr wechselseitig vorbeigeleitet. Laut der Polizei waren die Einsatzkräfte bis etwa 20 Uhr vor Ort. (to)