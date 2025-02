A23: Zwei Verletzte und langer Stau nach Auffahrunfall

Stau auf der A23 in Höhe Pinneberg: Wegen eines Auffahrunfalls ist es am Montagnachmittag zu Behinderungen in Fahrtrichtung Norden gekommen.

Am Nachmittag kam es auf der Autobahn nahe Hamburg zu stockendem Verkehr. Eine Fahrerin fuhr gegen 15.20 Uhr mit ihrem Wagen auf der linken Fahrspur auf einen SUV auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Rassistischer Vorfall in Ottensen: Polizei fahndet – aber nicht nur nach den Tätern

Zwei Frauen zogen sich nach Angaben der Polizei Elmshorn bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn wurde um 16.48 Uhr wieder freigegeben. (mp)