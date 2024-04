Unfall auf Autobahn: Biker schwer verletzt – HSV-Fans bei Anreise im Stau

Ein Unfall auf der A23 bei Rellingen (Kreis Pinneberg) hat am Samstagmittag für eine Vollsperrung in Richtung Hamburg gesorgt. Ein Motorradfahrer war ohne Fremdverschulden verunglückt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Spezialklinik geflogen.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 10.45 Uhr. Der Biker (30) kam bei hohem Tempo zu Sturz. Die Autobahn in Richtung Hamburg wurde gesperrt, ein Rettungshubschrauber landete.

Autobahn A23 gesperrt – HSV-Fans im Stau

Ein Notarzt versorgte den schwer verletzten Biker, danach wurde er in das Unfallkrankenhaus Boberg geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei.

Durch die Vollsperrung kam es zum Stau, in dem auch viele HSV-Fans auf dem Weg zum Heimspiel gegen Kaiserslautern ausharren mussten. Gegen 12 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.