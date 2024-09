A24: Ford-Fahrer passt nicht auf – Opel überschlägt sich

Das plötzliche Ausscheren eines PKW hat am Samstagabend zu einem schweren Unfall auf der A24 bei Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) geführt. Es gab einen Verletzten.

Laut Autobahnpolizei passierte der Unfall gegen 22 Uhr auf der A24 in Richtung Hamburg. Der Fahrer eines Ford (41) sei anscheinend ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten von der rechten auf die linke Fahrspur gewechselt. Dabei kam es zur Kollision mit einem Opel.

Notarzt versorgt Unfallopfer

In der Folge kam das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich. Der Opel-Fahrer (37) wurde dabei verletzt. Nachdem er vom Notarzt versorgt wurde, kam er in eine Klinik. Lebensgefahr besteht aber nicht. Die Autobahn war in Richtung Hamburg für rund eine Stunde gesperrt.